Arabia Saudita, con los dientes, rescata empate ante Uruguay

Héctor Cantú

La Selección Árabe rescató un apurado empate ante Uruguay que, a pesar de que atacó con intensidad el arco rival, no logró la victoria deseada.

Como hace cuatro años, Arabia Saudita puso en predicamentos a una selección de la Conmebol. En Catar sorprendió y venció a Argentina en su partido inaugural. Ahora, se puso adelante en el tanteador y logró sumar puntos ante Uruguay.

What a moment for Abdulelah Al Amri, scoring his first-ever FIFA World Cup goal 👏 pic.twitter.com/B54PgSBGe1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 15, 2026

Los Charrúas se olvidaron de la garra en la primera mitad y con un futbol parsimonioso dejaron que Arabia tomara la iniciativa del encuentro.

Así fue como consiguieron el tanto que los puso adelante en el marcador. Un rechace de Muslera dejó el balón a merced de Abdulelah Al-Amri para empujar el balón al fondo de las redes.

El gol hizo cambiar la intensidad de Uruguay y los cambios que envió Marcelo Bielsa le dieron un rostro mucho más ofensivo al equipo celeste.

URUGUAY SCORES ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! 🇺🇾



Maxi Araújo equalizer! pic.twitter.com/eILBpwcaef — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 15, 2026

Después de mucho sufrimiento llegó el gol por conducto de Maxi Araújo, quien también envió la pelota al fondo, luego de un rechace del arquero saudí.

Con este resultado, el grupo H queda empatado con una unidad para sus cuatro participantes luego del sorpresivo resultado entre España y Cabo Verde donde no se hicieron daño.