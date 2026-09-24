Anthony Gordon aún se acuerda de México, el Azteca y Javier Aguirre

Héctor Cantú

Han pasado algunos meses desde que Inglaterra eliminó a México del Mundial 2026, en un partido inolvidable disputado en el antiguo Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte.

Para Anthony Gordon, uno de los protagonistas de aquella noche, ese encuentro sigue siendo el mejor que ha disputado en su carrera.

“Este partido sigue siendo el mejor de mi vida por el contexto, la presión, el ruido, la altitud… el estadio. Creo que nunca escuché algo igual cuando cantaron el Himno Nacional. Eso me impactó muchísimo, hubo muchas emociones”, detalló en conferencia de prensa, previo al enfrentamiento del Barcelona contra el Aston Villa en la Champions League.

‼️ "TENDRIAMOS que HABER GANADO EL CLÁSICO". ? "Tuvimos mejores oportunidades, tuvimos la posesión..." ?️ Gordon habla sobre las dos derrotas del Barça esta temporada. https://t.co/adsvyYLviE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 2, 2026

Sin embargo, los recuerdos del futbolista inglés van más allá de lo ocurrido dentro de la cancha. Gordon también guarda un buen recuerdo de su interacción con Javier Aguirre, entonces técnico de la Selección Mexicana, quien le dirigió un insulto en tono amistoso que posteriormente se volvió viral en redes sociales.

“El entrenador, esa fue una gran interacción, creo que a la gente le gustó, se hizo viral y fue muy divertido. No hubo malas intenciones, solo el chiste en el momento y había tanta tensión y animosidad y luego él llega y me habla como si estuviéramos en el parque, fueron momentos muy buenos”, agregó entre risas.

?️¡HISTORIAS del FÚTBOL!?️ El DÍA que Javier AGUIRRE DESCUBRIÓ a Leo MESSI. #ChiringuitoAguirre https://t.co/jADS4rtiYP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2019

Javier Aguirre y Anthony Gordon volverán a verse las caras en el futbol español, durante el quinto partido de 2027 programado para el 31 de enero.