Javier Aguirre sufrió hasta el final: “Casi nos vacunan en el 96”

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre consiguió su primera victoria al frente del Valencia y reconoció la importancia de los tres puntos después de derrotar 1-0 a Elche. El técnico mexicano aseguró que necesitaban “resarcirse de la última derrota” y evitar que se “abriera una brecha” en la clasificación, en un momento en el que el conjunto ‘Ché’ lucha por la permanencia en La Liga.

“Los cuatro partidos desde que estoy aquí son parecidos. Es muy difícil ganar en la liga española. Hemos podido perder, pero también hacer el 0-1”, explicó el ‘Vasco’, quien destacó su satisfacción “porque hay coherencia entre lo que se trabaja y se produce” sobre el terreno de juego.

Aguirre también reveló que asumió toda la responsabilidad de utilizar a Umar Sadiq, autor del gol de la victoria, pese a que el delantero todavía no estaba completamente recuperado de una lesión muscular. El mexicano apostó por el atacante y terminó encontrando en él al protagonista de su primer triunfo con Valencia.

“La vuelta de Sadiq es agradable, los doctores eran conservadores. Hay que mimarlo para que siga con su recuperación de la rotura de fibras”, explicó el entrenador, quien reconoció que el futbolista todavía necesita cuidados para completar su recuperación.

El ‘Vasco’ también dejó una de las declaraciones más llamativas de la jornada al recordar la última oportunidad del Elche, que estuvo cerca de arrebatarle la victoria al Valencia en tiempo añadido. “Casi nos vacunan en el 96. Si llega a pasar me hubiera cagado en sus muertos”, bromeó Aguirre, quien pasó del sufrimiento al alivio después de conseguir sus primeros tres puntos al frente del conjunto valenciano.