Javier Aguirre rompió la mala racha y Valencia respira en La Liga

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre consiguió su primera victoria al frente del Valencia gracias a un gol de Umar Sadiq en la segunda mitad, que permitió al conjunto ‘Ché’ imponerse 1-0 a Elche y romper su mala racha en La Liga. El equipo valenciano aprovechó su mejor momento para llevarse tres puntos de oro ante un rival que fue de más a menos y sigue sin conocer la victoria como local esta temporada.

Elche comenzó mejor y dominó buena parte del primer tiempo, adueñándose de la posesión y generando las oportunidades más peligrosas. Los locales buscaron imponer condiciones y estuvieron cerca de abrir el marcador con un disparo de Revivo, pero Stole Dimitrievski respondió con una buena intervención para mantener el empate.

La segunda mitad comenzó con mayor intensidad y ambos equipos salieron decididos a buscar la victoria. Valencia dio un paso al frente y avisó por medio de Luis Rioja, quien llegó al área y buscó un pase atrás ante la salida de Matías Dituro, pero la defensa ilicitana consiguió despejar el peligro.

El 'Vasco' movió sus piezas y apostó por aumentar la presencia ofensiva con el ingreso de Umar Sadiq. Elche también tuvo una oportunidad importante para adelantarse con un disparo cruzado de Germán Valera después de una buena combinación colectiva, pero dejó escapar la ocasión y terminó pagando caro su falta de contundencia.

La apuesta del técnico mexicano terminó marcando la diferencia. Javi Guerra filtró un balón al espacio para Arnaut Danjuma, quien conectó con Sadiq dentro del área. El delantero se deshizo de Víctor Chust y Matías Dituro con una gran maniobra y definió con sangre fría para marcar el único gol del encuentro.

Elche se lanzó al ataque durante los últimos minutos, pero Valencia resistió la presión y protegió su ventaja. Aguirre reforzó la defensa y el conjunto ‘Ché’ sobrevivió a un último susto tras un remate de Redondo para asegurar los tres puntos. El ‘Vasco’ encontró por fin su primera victoria, Valencia rompió su mala dinámica y consiguió un triunfo que puede marcar el inicio de su recuperación en La Liga.