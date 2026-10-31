Javier Aguirre habló de la actualidad de Valencia en La Liga

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre sigue sin conocer la victoria al frente de Valencia después de tres partidos en La Liga, pero dejó claro que cambiar de entrenador no garantiza resultados inmediatos. Antes de visitar a Elche, el ‘Vasco’ reconoció la urgencia de sumar tres puntos para salir de la zona de descenso, aunque advirtió que los técnicos no tienen “varitas mágicas” para transformar a un equipo de la noche a la mañana.

? Javier Aguirre: “Una victoria reforzaría el buen trabajo diario del equipo”



?️ Rueda de prensa del entrenador del Valencia CF en la previa del partido ante el Elche CF: https://t.co/yxi4eShtJF#ElcheValencia pic.twitter.com/q2obOCci7Q — Valencia CF (@valenciacf) October 31, 2026

“No es que sea una condición natural que llegue un técnico nuevo y ganes por obra y gracia del Señor. Hay historias anteriores a que llegues tú. Los técnicos no tenemos varitas mágicas, no es una norma (que con entrenador nuevo se gana) porque si no se cambiaría de técnico todas las semanas”, afirmó el mexicano en conferencia de prensa.

Aguirre reconoció que Valencia necesita una victoria para recuperar confianza y tomar aire en la clasificación, aunque defendió el trabajo realizado durante sus primeros tres encuentros. “Creo que no hemos merecido ni ganar los tres ni perder los tres, y ganar nos reafirmaría y nos daría un respiro en la clasificación”, aseguró el entrenador, quien también advirtió que su equipo no puede permitirse concesiones mientras permanezca en puestos de descenso.

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El ‘Vasco’ descartó que el enfrentamiento contra Elche sea una final, pero reconoció la importancia del resultado. “Una final son 90 minutos y no hay mañana y no es el caso”, explicó. Además, señaló que las circunstancias del encuentro podrían hacer aceptable un empate: “Depende del partido; igual pasa una desgracia y terminas empatando y vale. Depende de cómo se den los 90 minutos, pero el resultado será muy importante”.

Pese a la falta de victorias, Aguirre aseguró que Valencia ha mostrado avances en su funcionamiento y destacó el compromiso de sus futbolistas. “Los jugadores tienen muy dentro lo que queremos con y sin balón y están convencidos”, afirmó. El mexicano también celebró la recuperación de Sadiq y Foulquier, quienes viajarán a Elche, mientras que José Copete quedó fuera por decisión técnica pese a estar disponible. El ‘Vasco’ confía en que la mejoría del equipo comience a reflejarse en los resultados, porque Valencia necesita transformar las buenas sensaciones en puntos para escapar del descenso.