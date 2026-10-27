Javier Aguirre se aferra a la Copa del Rey para levantar al Valencia

Oscar Sandoval

Javier Aguirre buscará su primera victoria al frente de Valencia en la Copa del Rey, después de sumar dos empates y una derrota en sus primeros tres partidos de La Liga. El conjunto ‘Ché’ enfrentará a Tavernes en la primera ronda del torneo, una oportunidad para comenzar a cambiar el rumbo y dejar atrás los resultados negativos.

? Javier Aguirre: “Afrontamos la Copa del Rey con optimismo, seriedad e ilusión”



?️ Rueda de prensa del entrenador del Valencia CF en la previa del partido ante el UE Tavernes#TavernesValencia pic.twitter.com/hVl3YDMlDS — Valencia CF (@valenciacf) October 27, 2026

El técnico mexicano aseguró que “la copa nunca estorba” y, por el contrario, que le genera “ilusión”. Aguirre afirmó que Valencia afrontará la competición “con máxima seriedad” y espera que avanzar a la siguiente ronda represente un impulso anímico que le “sirva” al equipo para recuperar confianza para sus próximos compromisos de La Liga.

El ‘Vasco’ dejó claro que “todos empezamos de cero” en la competición, reiteró que tiene “mucha ilusión por la copa” y destacó la importancia de superar el primer obstáculo. “Hay que dar el primer pasito”, señaló el entrenador, consciente de que una victoria podría marcar un punto de inflexión en su etapa al frente del conjunto 'Ché'.

Valencia necesita mucho más que avanzar de ronda: necesita volver a ganar. El duelo ante Tavernes, correspondiente a una de las 56 eliminatorias de la primera fase, representa una oportunidad para recuperar confianza y comenzar a revertir el complicado inicio de Aguirre. La Copa del Rey podría convertirse en el impulso que necesita el equipo valenciano para reaccionar también en La Liga.