Villarreal le propinó a Javier Aguirre su primera derrota con Valencia

Redacción FOX Deportes

El Villarreal se impuso por 2-1 ante el Valencia en la décima jornada de La Liga y frenó de golpe el proceso de adaptación del técnico mexicano Javier Aguirre en el banquillo blanquinegro al propinarle su primera derrota.

El encuentro se definió con máxima tensión en los minutos finales, significando el primer descalabro oficial para el estratega al frente del conjunto 'che'.

? "Dolido, enojado, triste".



?‍? La resignación de Javier Aguirre tras la derrota del Valencia ante el Villarreal. pic.twitter.com/53BKE9Z3Bb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 24, 2026

Los locales se habrían adelantado momentáneamente gracias a una pena máxima ejecutada por Pepelu en la primera mitad. Sin embargo, el submarino amarillo niveló las acciones por medio de Alex Freeman e inclinó la balanza de forma definitiva con una anotación agónica de Georges Mikautadze en el tiempo añadido.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la fricción y la intervención arbitral, derivando en las expulsiones de Pape Gueye por el bando visitante y de Harvey Elliott en los minutos finales para los locales.

Este rigor disciplinario reflejó la alta exigencia táctica y el desgaste físico que ambos planteles sufrieron durante todo el enfrentamiento del campeonato español.

Tras este marcador adverso, el Valencia se mantiene complicado en la tabla general ocupando la decimonovena posición con 9 unidades, firmemente situado en la zona de descenso. En contraste, el Villarreal capitaliza los tres puntos fuera de casa para escalar hasta el octavo puesto de la clasificación con 12 unidades.