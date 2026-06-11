Alemania es favorito en el Grupo E, pero nada está escrito

Hiram Marín

El Grupo E luce como uno de los sectores más interesantes de la fase de grupos al reunir a Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. La escuadra europea parte como favorita por historia y profundidad de plantilla, pero el resto de los participantes llega con argumentos suficientes para disputar los boletos disponibles a la siguiente ronda.

Alemania intentará imponer su experiencia desde el arranque. Los teutones cuentan con una generación que combina juventud y recorrido internacional, además de la obligación de responder a las expectativas que siempre acompañan a una de las selecciones más exitosas del planeta. Cada punto que deje escapar podría complicar un grupo que promete ser más cerrado de lo esperado.

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Ecuador aparece como el rival más sólido para pelear por el liderato del sector. La velocidad, intensidad y disciplina táctica han sido señas de identidad del conjunto sudamericano en los últimos años. Costa de Marfil tampoco puede descartarse, ya que posee futbolistas con presencia en ligas de primer nivel y suficiente talento para competir de tú a tú con cualquier adversario.

La gran incógnita es Curazao, que hará su debut en la máxima justa del balompié internacional. La selección caribeña afronta el desafío más importante de su historia y buscará convertirse en una de las sorpresas del certamen. Con un formato que mantiene abiertas varias posibilidades de clasificación, cada encuentro tendrá un peso determinante en el destino de los cuatro integrantes del grupo.