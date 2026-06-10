Alemania apuesta por sus jóvenes tras dos Mundiales para el olvido

Hiram Marín

Después del duro golpe que representó la eliminación en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022, Alemania decidió mirar hacia adelante y acelerar su renovación.

Bajo la dirección del joven técnico Julian Nagelsmann, de 38 años, la 'Mannschaft' llega al Mundial de 2026 con una apuesta clara por una generación joven. El objetivo es recuperar el protagonismo perdido y dejar atrás una etapa de resultados decepcionantes.

La mezcla entre talento emergente y experiencia define el nuevo proyecto alemán. La ilusión se sostiene en futbolistas llamados a marcar una época.

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Jamal Musiala y Florian Wirtz, ambos de 23 años, son los rostros más visibles de esta nueva Alemania. Los dos se han consolidado como referentes ofensivos y representan la creatividad sobre la que descansa buena parte del proyecto.

A ellos se suma Kai Havertz, de 27, quien aporta experiencia pese a encontrarse aún en plena madurez deportiva. El equipo ha ganado frescura y movilidad con una camada formada para asumir responsabilidades. La confianza del cuerpo técnico en ellos es total.

La salida y retiro internacional de referentes como Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündogan abrió definitivamente la puerta al relevo generacional. Sin embargo, Alemania todavía cuenta con la experiencia de Manuel Neuer, de 40 años, y Joshua Kimmich, de 31, quienes mantienen un papel fundamental dentro del grupo.

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Nagelsmann ha construido una estructura flexible y dinámica, con un estilo más intenso y versátil. El cambio no ha sido de tajo, sino progresivo. La intención es encontrar un equilibrio entre juventud y jerarquía.

Las ya mencionadas decepciones consecutivas en Rusia 2018 y Catar 2022 obligaron al futbol alemán a replantear muchas cosas. La Federación y el cuerpo técnico entendieron que era momento de confiar en una generación que venía destacando en las principales ligas europeas.

Futbolistas como Aleksandar Pavlovic, de 22 años, y Karim Adeyemi, de 24, también forman parte de esta nueva cara del equipo.

El reto es enorme, pero también lo es el potencial de este grupo. Alemania ya no se presenta como la potencia dominante de otras épocas, sino como un equipo renovado y con hambre de revancha. Y en esa apuesta por la juventud, deposita buena parte de sus aspiraciones.