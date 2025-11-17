Alemania derrotó a Eslovaquia y es una selección más con boleto al Mundial 2026

Oscar Sandoval

Alemania venció 6-0 a Eslovaquia y se clasificó al Mundial 2026 luego de sumar 15 puntos en la eliminatoria UEFA, necesitaba empatar, pero completó el trámite goleando a su rival que mantiene la esperanza de llegar al Mundial 2026 por el camino del repechaje y después de 16 años.

Germany on top!! Secured our spot in the 2026 World Cup in style! 🤩



Una primera parte arrolladora le bastó a la ‘Mannschaft’ para mandar a Eslovaquia al repechaje y clasificarse a la Copa del Mundo luego de un partido sin complicaciones ante un rival que necesitaba dar la sorpresa para arrebatarle el boleto directo.

Nick Woltemade abrió la cuenta con un cabezazo a los 18 minutos y hundió a los visitantes que no supieron defenderse y recibieron tres goles más antes del descanso; Serge Gnabry y un doblete de Leroy Sané en cuatro minutos dejaron sentenciado el partido antes del descanso.

Alemania bajó las revoluciones y aún así anotó dos dianas más en la segunda mitad con un tanto de Bote Baku quien se reencontró con el gol después de cuatro años y uno más de Assan Ouédraogo quien se estrenó con la selección para colocar a la ‘Mannschaft’ en la Copa del Mundo.