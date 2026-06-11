La Selección de Alemania pagará transporte para sus aficionados en el Mundial

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Los jugadores alemanes han dado un paso al frente para aliviar la carga que supone el aumento de los costos de transporte para los aficionados durante el Mundial y, según indicaron varios medios, se ofrecieron a pagar el viaje en autobús de 600 de ellos para asistir a su último partido del Grupo E contra Ecuador, que se disputará en Nueva Jersey el 25 de junio.

Las autoridades municipales multiplicaron por varias veces las tarifas de tren y autobús desde Nueva York hasta el MetLife Stadium de Nueva Jersey, alegando una mayor presión sobre los sistemas de transporte público. Esto provocó una reacción negativa por parte de los hinchas, que ya han pagado precios elevados por las entradas para los partidos.

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"A la luz del elevado costo de los desplazamientos en autobús y tren en Nueva York durante el Mundial, los jugadores de la selección alemana han organizado el transporte gratuito al último partido de la fase de grupos para 600 aficionados", según afirmó la Federación Alemana de Fútbol a la BBC.

"El capitán Joshua Kimmich y sus compañeros de equipo están costeando los autobuses que llevarán a los aficionados desde Nueva York hasta el estadio de Nueva Jersey para el partido contra Ecuador", agregó.

El billete de ida y vuelta al estadio en tren, que suele costar 12,9 dólares, se ha fijado en 98 dólares durante los partidos del Mundial, una rebaja respecto a la tarifa de 150 dólares propuesta inicialmente, tras las fuertes críticas recibidas por NJ Transit. Los autobuses lanzadera costarán 20 dólares, frente a los 80 iniciales.

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El transporte fue gratuito para los aficionados en los dos últimos Mundiales, celebrados en Rusia y Qatar.

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, comenzará su andadura en Houston contra Curazao el domingo.