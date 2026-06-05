Alan Shearer: "Si queremos llegar lejos, Harry Kane tiene que brillar"

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La Selección Inglesa puede competir con los mejores en el Mundial, dijo el excapitán Alan Shearer; sin embargo, no espera que se consagre, ya que, sostuvo, deberían darse una serie de situaciones para que pueda aspirar seriamente al título.

Shearer, que capitaneó a Inglaterra en el Mundial de 1998 y sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League, dijo que la plantilla tiene el talento necesario para competir, pero que podría quedarse corta frente a equipos más fuertes en las últimas fases.

"Creo que con el talento que tenemos (...) el éxito, supongo, es ganar. Pero cuando piensas en contra de quién te vas a enfrentar, España o Francia o Brasil o Argentina, quizá Portugal, creo que a medida que se avanza en el torneo, (habrá) selecciones mejores que Inglaterra".

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Afirmó que las esperanzas de Inglaterra dependerían de la solidez defensiva y del estado de forma del capitán Harry Kane.

"Si defendemos bien y Harry puede hacer lo que ha hecho, entonces tendremos una oportunidad real de ganar. Si queremos llegar lejos, Harry tiene que brillar".

Shearer dijo que la gestión de la plantilla también será crucial, sobre todo ante las previsiones de temperaturas altísimas.

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"Si nos remontamos a (el Mundial de 1994 en Estados Unidos), solíamos ver a los jugadores achicharrándose. No espero que Harry Kane juegue todos los minutos de todos los partidos (...) Si Inglaterra va ganando cómodamente, no creo que a nuestro seleccionador le importe que Harry consiga un 'hat-trick'. Lo sacará del campo e intentará mimarlo para el siguiente partido".

En la primera fase del torneo, Inglaterra integrará el Grupo L, donde se medirá con Panamá, Croacia y Ghana.