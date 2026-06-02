Harry Kane se candidatea para el Balón de Oro

Oscar Sandoval

Harry Kane tuvo una temporada espectacular con sus 61 goles en 51 partidos en todas las competencias, conquistó un doblete en el futbol alemán con Bayern Munich y brilló en la Champions League.

El atacante es consciente de que su rendimiento estuvo a la altura de los mejores y no dudó en levantar la mano para ganar el Balón de Oro.

Harry Kane se unirá a la lista de delanteros con dos Bota de Oro

Kane conquistará la Bota de Oro luego marcar 36 goles en la Bundesliga y sin duda está entre los favoritos para el Ballon d’Or, son pocos los futbolistas que pueden competir contra el delantero que en este momento se ve como el mejor del mundo.

“Sin contar el Mundial, creo que merezco ganarlo. Los favoritos son los jugadores que llegaron a la final de la Champions y yo”, aseguró el inglés en una entrevista al diario francés L’Equipe.

Kane estaría entre los tres máximos favoritos y pelearía con Ousmane Dembélé quien defiende la corona y Khvicha Kvaratskhelia quien se convirtió en el jugador de la temporada en la Champions League que ambos conquistaron con PSG.