Ahora sí, Alphonso Davies está listo para jugar en el Mundial

Reuters

El capitán de Canadá, Alphonso Davies, está en condiciones de jugar el partido de dieciseisavos de final del domingo frente a Sudáfrica, dijo el seleccionador Jesse Marsch.

Davies se ha estado recuperando de una lesión en el tendón de la corva que sufrió en la semifinal de la Champions League en el partido del Bayern Munich frente al Paris Saint-Germain.

"Ahora que tenemos a Alphonso de vuelta, sano y listo para jugar, creo que es un gran momento para el equipo y un gran impulso", dijo Marsch el sábado.

Davies quería saltar al campo en el partido pasado de Canadá en el Grupo B, contra Suiza, que el coanfitrión perdió 2-1, pero Marsch le dijo al jugador de 25 años que era demasiado pronto.

"Fue duro ver esos tres partidos", dijo Davies. "Fue doloroso. Lo único que quieres es jugar".

Marsch explicó que su objetivo era proteger a Davies. "Hay que tratarlos (a los jugadores) como si fueran Ferraris", añadió.