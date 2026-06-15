Alphonso Davies avanza en su recuperación, pero es duda ante Catar

Redacción FOX Deportes

Alphonso Davies estuvo en el campo de entrenamiento, pero no participó plenamente en la práctica de Canadá, ya que aún se recupera de una lesión en el tendón de la corva, por lo que se mantiene en duda su participación en el segundo partido de su selección en el Mundial. Moments before the world watched us.#CANMNT pic.twitter.com/U3R6VWlUbg — CANMNT (@CANMNT_Official) June 13, 2026

Tras empatar el viernes 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el primer partido del Grupo B en Toronto, el conjunto canadiense se trasladó a Vancouver para disputar sus dos próximos compromisos.

Davies, de 25 años, participó en algunos ejercicios, pero un miembro del cuerpo técnico dijo que todavía no se ha incorporado al entrenamiento completo de cara al partido del jueves contra Qatar y seguirá siendo duda.

"Él (Davies) es uno de los mejores jugadores de nuestro equipo, es un jugador de clase mundial, así que obviamente tenerlo en la alineación sería increíble. Tenemos plena confianza en la plantilla, y quien sea que pueda entrar a jugar hará un gran trabajo", dijo el defensa Joel Waterman a los periodistas.