Canadá sumó su primer punto en una Copa del Mundo

Oscar Sandoval

Canadá empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026 y sumó su primer punto en la historia de la Copa del Mundo, cortó una racha de seis derrotas en fila y por primera vez tiene opciones de superar la fase de grupos. It all ends level! 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026

Canadá rescató un punto que mereció por poner todo lo que hay que poner en un partido de la justa mundialista, su estrenó como local lo motivó y comenzó dominando a Bosnia, pero los europeos pegaron primero con un gol de Jovo Lukic a los 21 minutos en la primera llegada a la portería canadiense.

Los norteamericanos tuvieron que empezar de cero en un duelo al que le faltaron de emociones en una primera mitad que dominaron, pero sin crear opciones reales de gol.

Jovo Lukić marcó el primer gol de Bosnia en una Copa del Mundo después de 12 años

Los de la ‘Hoja de Maple’ salieron a la segunda parte con valentía en busca del empate, poco a poco metieron a Bosnia en su campo y comenzaron a jugar cerca del área contraria, el rival no hizo nada ante los avisos y terminó encajando el empate cuando tenía la victoria en el bolsillo.

Cyle Larin entró de cambio a los 76 minutos y dos más tarde consiguió marcar la igualdad después de controlar el balón entrando al área, disparar a portería para vencer a Nikola Vasilj y marcar un gol histórico que le dio a Canadá su primer punto en una Copa del Mundo.