Sudáfrica y Canadá inaugurarán los dieciseisavos del Mundial 2026

Oscar Sandoval

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y comienzan a definirse los cruces de la fase eliminatoria. El primer duelo confirmado de los dieciseisavos de final enfrentará a Sudáfrica y Canadá, que buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo en Los Ángeles.

🇿🇦 South Africa have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Sudáfrica dio la gran sorpresa al derrotar a Corea del Sur y sacudió el Grupo A del Mundial 2026. Los 'Bafana Bafana' superaron la fase de grupos por primera vez en su historia, finalizaron en el segundo lugar del sector y disputarán los dieciseisavos de final en su cuarta participación mundialista.

Su rival será el coanfitrión Canadá, que también vive un torneo histórico tras sumar su primer punto, conseguir su primera victoria y clasificar por primera vez a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Sudáfrica y Canadá abrirán los dieciseisavos de final el próximo domingo en Los Ángeles. El primer duelo de eliminación directa del Mundial 2026 luce parejo y garantizará un hecho inédito, ya que el ganador alcanzará por primera vez los octavos de final.