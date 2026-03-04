A 100 días del Mundial, estos son los jugadores más decisivos del planeta

Karla Villegas Gama

A meses de que inicie la Copa del Mundo, ¿qué mejor que tener una radiografía de los jugadores más decisivos del planeta?

El Observatorio del Futbol CIES analizó a los futbolistas que tuvieron el mejor desempeño (goles y asistencias) en los últimos 365 días en partidos de liga.

Para definir la posición de cada uno, se consideraron las contribuciones, el coeficiente deportivo de los partidos y el promedio medido para los 100 mejores futbolistas.

Lionel Messi, el jugador más decisivo del último año Copyright: Reuters

Han pasado casi 22 años desde el debut profesional de Lionel Messi, pero el argentino sigue marcando la diferencia como si tuviera 25.

El capitán del Inter Miami es el futbolista con más impacto directo en goles en los últimos 365 días. Los números que explican su dominio:

37 goles

22 asistencias

59 participaciones directas en gol

Un gol o asistencia cada 57.3 minutos

17 contribuciones más que su perseguidor más cercano

El segundo lugar es para Harry Kane (42 G+A), muy lejos del registro del campeón del mundo.

Juventud vs. veteranía: el contraste del ranking Copyright: Reuters

El listado también refleja el choque generacional del futbol actual. El único jugador Sub-20 dentro del top 10 es Lamine Yamal.

18 goles

11 asistencias

Una contribución cada 107.9 minutos

Posición: 7

El otro menor de 23 años dentro del top 100 es Franculino Djú (21 años), delantero del Midtjylland, ubicado en la posición 44 con 25 contribuciones.

La edad no es límite en la élite Copyright: Reuters

El futbolista más longevo del ranking es Cristiano Ronaldo (41 años):

29 goles

2 asistencias

Posición: 18

Participa directamente cada 93.3 minutos

El top 5 de mayor edad lo completan:

Lionel Messi (38.6 años)

Fernando Zampedri (38 años)

Luciano Pons (35.8 años)

Mourad Batna (35.6 años)

Los más decisivos por selección (Ranking FIFA) Copyright: Reuters

Si analizamos a las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, estos son sus futbolistas más determinantes:

España: Lamine Yamal (#7) Argentina: Lionel Messi (#1) Francia: Kylian Mbappé (#2) Inglaterra: Harry Kane (#3) Brasil: Kaio Jorge (#25) Portugal: Cristiano Ronaldo (#18) Países Bajos: Romano Postema (#96) Marruecos: Ismael Saibari (#26) Bélgica: Yannick Carrasco (#69) Alemania: Sin representante en el listado.

Las estrellas que quedaron fuera del top 10 Copyright: Reuters

Aunque siguen siendo figuras en sus clubes, estos cracks no entraron al conteo de los 10 mejores:

Viktor Gyökeres (#11): 24 goles, 3 asistencias

(#11): 24 goles, 3 asistencias Denis Bouanga (#13): 27 goles, 9 asistencias

Xherdan Shaqiri (#14): 19 goles, 19 asistencias

Giorgian De Arrascaeta (#15): 19 goles, 11 asistencias

Cristiano Ronaldo (#18): 29 goles, 2 asistencias

Mason Greenwood (#20): 21 goles, 6 asistencias

Bruno Fernandes (#41): 9 goles, 14 asistencias

João Félix (#42): 15 goles, 9 asistencias

Sadio Mané (#49): 15 goles, 8 asistencias

¿Y los latinos? Copyright: Reuters

Un total de 21 futbolistas latinoamericanos aparecen en el listado. El mejor clasificado es Lionel Messi, seguido por:

Luis Díaz (Colombia)

Giorgian De Arrascaeta (Uruguay)

Solo dos futbolistas ‘aztecas’ aparecen en el top 100, ambos entre los mejores 35: