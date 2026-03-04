Karla Villegas Gama
A 100 días del Mundial, estos son los jugadores más decisivos del planeta
Entre promesas Sub-20 y leyendas de 40 años, ¿quién está marcando la diferencia?
A meses de que inicie la Copa del Mundo, ¿qué mejor que tener una radiografía de los jugadores más decisivos del planeta?
El Observatorio del Futbol CIES analizó a los futbolistas que tuvieron el mejor desempeño (goles y asistencias) en los últimos 365 días en partidos de liga.
Para definir la posición de cada uno, se consideraron las contribuciones, el coeficiente deportivo de los partidos y el promedio medido para los 100 mejores futbolistas.
Han pasado casi 22 años desde el debut profesional de Lionel Messi, pero el argentino sigue marcando la diferencia como si tuviera 25.
El capitán del Inter Miami es el futbolista con más impacto directo en goles en los últimos 365 días. Los números que explican su dominio:
- 37 goles
- 22 asistencias
- 59 participaciones directas en gol
- Un gol o asistencia cada 57.3 minutos
- 17 contribuciones más que su perseguidor más cercano
El segundo lugar es para Harry Kane (42 G+A), muy lejos del registro del campeón del mundo.
El listado también refleja el choque generacional del futbol actual. El único jugador Sub-20 dentro del top 10 es Lamine Yamal.
- 18 goles
- 11 asistencias
- Una contribución cada 107.9 minutos
- Posición: 7
El otro menor de 23 años dentro del top 100 es Franculino Djú (21 años), delantero del Midtjylland, ubicado en la posición 44 con 25 contribuciones.
El futbolista más longevo del ranking es Cristiano Ronaldo (41 años):
- 29 goles
- 2 asistencias
- Posición: 18
- Participa directamente cada 93.3 minutos
El top 5 de mayor edad lo completan:
- Lionel Messi (38.6 años)
- Fernando Zampedri (38 años)
- Luciano Pons (35.8 años)
- Mourad Batna (35.6 años)
Si analizamos a las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, estos son sus futbolistas más determinantes:
- España: Lamine Yamal (#7)
- Argentina: Lionel Messi (#1)
- Francia: Kylian Mbappé (#2)
- Inglaterra: Harry Kane (#3)
- Brasil: Kaio Jorge (#25)
- Portugal: Cristiano Ronaldo (#18)
- Países Bajos: Romano Postema (#96)
- Marruecos: Ismael Saibari (#26)
- Bélgica: Yannick Carrasco (#69)
- Alemania: Sin representante en el listado.
Aunque siguen siendo figuras en sus clubes, estos cracks no entraron al conteo de los 10 mejores:
- Viktor Gyökeres (#11): 24 goles, 3 asistencias
- Denis Bouanga (#13): 27 goles, 9 asistencias
- Xherdan Shaqiri (#14): 19 goles, 19 asistencias
- Giorgian De Arrascaeta (#15): 19 goles, 11 asistencias
- Cristiano Ronaldo (#18): 29 goles, 2 asistencias
- Mason Greenwood (#20): 21 goles, 6 asistencias
- Bruno Fernandes (#41): 9 goles, 14 asistencias
- João Félix (#42): 15 goles, 9 asistencias
- Sadio Mané (#49): 15 goles, 8 asistencias
Un total de 21 futbolistas latinoamericanos aparecen en el listado. El mejor clasificado es Lionel Messi, seguido por:
- Luis Díaz (Colombia)
- Giorgian De Arrascaeta (Uruguay)
Solo dos futbolistas ‘aztecas’ aparecen en el top 100, ambos entre los mejores 35:
- Julián Quiñones (#27): 27 goles y 2 asistencias
- Alexis Vega (#31): 13 goles y 14 asistencias
