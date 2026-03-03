Lionel Messi, el 'domador de Leones' a un doblete de los 900 goles

Héctor Cantú

Lionel Messi ha vuelto a dictar cátedra en la Major League Soccer y ha demostrado que, además de mago, también es un ‘encantador’ de Leones.

El capitán argentino volvió a sacar el pecho y comandó desde el buen futbol, el talento y el arrojo, una remontada fantástica para lograr su primera victoria en la casa de Orlando City.

Con un doblete y una asistencia, Leo se convirtió en el jugador del partido, además de llegar a 79 tantos con el Inter Miami.

De esta manera, Leo ha alcanzado la marca de 898 goles en su carrera profesional, y aunque el millar se ve complicado de llegar, Messi superará, antes del Mundial, las 900 dianas.

Además, Leo ha cumplido 22 años consecutivos marcado al menos un gol oficial, con el doblete logrado en el campo morado.

Así, desde el 2005, Messi ha marcado en todos los años, siendo el más productivo el 2010 donde marcó su primer lugar ante Tenerife y temporada en la que alcanzó los 60 goles en un solo ciclo.

Leo intentará aumentar su racha goleadora en el próximo partido donde el Inter Miami se enfrentará a DC United antes de enfrentar al Nashville SC en el marco de la Copa de Campeones de la Concacaf.