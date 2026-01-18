Nadie en el futbol europeo tiene el ritmo goleador de Kylian Mbappé

Oscar Sandoval

Otra temporada en la que Kylian Mbappé está en la pelea por la Bota de Oro y no le será fácil renovar el título al mejor goleador del futbol europeo, sus rivales son Harry Kane y Erling Haaland, el inglés tiene más anotaciones, pero ninguno de los dos, el ritmo goleador del delantero francés.

Mbappé está desatado y marca el ritmo en la tabla de goleo de La Liga con 23 dianas en 22 partidos, un promedio de un gol por partido, con eso compite ante Kane quien suma 24 dianas en 21 compromisos (1.1) y frente a Haaland (0.84) que registra 21 tantos, estadísticas en liga.

El inglés empezó la campaña con 12 goles en siete duelos y cruzó por su mejor racha luego ver portería en cuatro partidos consecutivos, mientras que el ‘Androide’ marcó nueve goles en seis compromisos en su mejor momento, sin embargo, Mbappé pasa por encima de sus estadísticas.

El ‘10’ del conjunto ‘Merengue’ registró 10 goles tras anotar en ocho citas en fila y luego de perder la racha, de nueva cuenta suma cuatro partidos marcando en el futbol español para mantenerse con posibilidades en la lucha por la Bota de Oro.