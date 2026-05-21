Inglaterra ve a España como "un gran desafío"

EFE

La entrenadora de la Selección Femenina Inglesa, Sarina Wiegman, y la jugadora Lucy Bronze han coincidido en que el partido del viernes en Palma contra España, clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027, será "un gran desafío".

Wiegman ha destacado que no piensan en que les sirva el empate y ha insistido en repetidas ocasiones en que su equipo saldrá al partido "con la mentalidad de ganar", puesto que se trata de "un grupo difícil para todas" y buscarán clasificarse para la Copa del Mundo "lo antes posible".

La entrenadora ha confesado que esta es una "ventana de selecciones difícil porque la temporada ha acabado para la mayoría y se trata de seguir entrenando", y ha confirmado que tendrá a su disposición a todas sus jugadoras.

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Al ser preguntada por si consideraba sus enfrentamientos contra España como una rivalidad, Wiegman ha respondido que tienen "mucho respeto mutuo" al jugar tantas veces: "Son partidos impresionantes, algunos de ellos finales, mañana será nuevamente un gran partido, pero no pensamos en la rivalidad".

Por su parte, Bronze se ha mostrado muy contenta de estar en Mallorca, "el mejor sitio para jugar para los aficionados ingleses", ha dicho.

La jugadora ha animando a sus compatriotas residentes en Mallorca a acudir este viernes al estadio de Son Moix para animarlas en este partido, al tiempo que ha mostrado "el máximo respeto por el rival".

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La lateral de 34 años se ha deshecho en elogios hacia la mallorquina Mariona Caldentey: "Era una de mis jugadoras favoritas del Barcelona, es fantástica y estará deseando jugar en casa. Todas las jugadoras con las que estuve en el Barcelona tienen mucha calidad, son de las mejores del mundo y han tenido una temporada excepcional", ha declarado.

Bronze también ha destacado el crecimiento de la liga femenina inglesa, donde cada vez van más jugadoras de todos los países.

"Somos una de las mejores ligas del mundo, es increíble ser parte de esto y competir contra las mejores, la liga inglesa está yendo a otro nivel cada temporada".