Una de la noches más duras para Leo Messi en la MLS

Héctor Cantú

Lionel Messi ha vivido un fin de semana para el olvido en la jornada 33 de la Major League Soccer luego de que el Inter Miami fuera vapuleado por 3-0.

Las mieles que Leo probó con la Selección Argentina semanas atrás, se transformaron en sinsabores con el club de la Florida luego de haber fallado un penal.

Messi quiso vestirse de héroe e intentó una ejecución a lo ‘Panenka’ que terminó siendo uno de los mayores errores que ha cometido desde que llegó al futbol de los Estados Unidos.

Pero el futbol tiene revancha y la misma será de forma inmediata ante Seattle Sounders y, posteriormente, se medirá ante DC United.

Dos oportunidades que el argentino tiene en sus manos para aumentar su cuota goleadora y recuperar el liderato de goleo en el futbol de la MLS.