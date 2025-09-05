Todos hablan de Messi, pero quizá James también disputó su última eliminatoria

Redacción FOX Deportes

Colombia selló su pase al Mundial de 2026 con una contundente victoria sobre Bolivia, en un duelo que pudo ser el último como local para James Rodríguez.

Al término del encuentro, el atacante se quedó sentado en el círculo central del Estadio Metropolitano, en una noche que lo vio convertirse en el máximo goleador de Colombia en eliminatorias, con 14 tantos.

El video muestra a James contemplando el recinto sin jugadores ni afición, además de que se le ve pensativo.

Aunque el futbolista no se ha pronunciado sobre su futuro con los ‘Cafeteros’, medios de su país especulan que jugará su última Copa del Mundo en 2026 con 35 años de edad.