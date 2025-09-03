"Disfruten a Lionel Messi", Scaloni sabe lo que les dice

Redacción FOX Deportes

La carrera de Lionel Messi está viviendo sus últimos momentos; de hecho, oficialmente ya inició con las despedidas, pues el próximo partido contra Venezuela será el último que dispute oficialmente en Argentina.

Así que el técnico Lionel Scaloni llamó a sus compatriotas a disfrurtar al máximo lo que le quede a la 'Pulga' dentro de la cancha; ya sea ahora en el Estadio Monumental de Buenos Aires por las eliminatorias hacia el Mundial 2026 o en cualquier otra parta del globo.

“Es un partido que, por lo que declaró Leo, va a ser emotivo, especial, lindo. Si es verdad que es su último partido por eliminatorias hay que disfrutarlo y soy el primero que voy a disfrutarlo por poder entrenarlo. Es un placer tenerlo, espero que la gente que va a la cancha, y él, lo disfruten. Yo lo vivo normal en mi caso”, afirmó el entrenador en una conferencia de prensa brindada en el predio que justamente se nombra Lionel Messi, de la localidad de Ezeiza.

Las cifras mágicas de Lionel Messi con Argentina antes de su último partido

“Leo juega mañana. Con él hablé cuando llegó y esta mañana, pero nada de lo que significa el partido para Messi. Haber sido compañero en una cancha y ahora ser el técnico en un Mundial donde pudo ser campeón es emocionante. Seguramente, no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos que ante Venezuela no sea su última imagen en el país. Hoy está y hay que disfrutarlo”, agregó el entrenador de la Selección Argentina entre lágrimas.

Ya con respecto al equipo que desplegará para enfrentar a la ‘Vinotino’, Scaloni aclaró la situación de algunos de sus futbolistas y aclaró que, a pesar de que la clasificación al Mundial está asegurada desde hace meses, lanzará lo mejor de su arsenal para este duelo contra el 7° lugar de las eliminatorias.

“En principio, Otamendi no se entrenó porque tenía unos pequeños problemas, pero hoy va a poder hacerlo. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no creo que forme parte del equipo porque casi no entrenó. La idea es poner lo mejor y darle la oportunidad a un chico. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y tratando de hacer el mejor partido. La ausencia de Enzo Fernández es importante, pero intentaremos que no se sienta”.