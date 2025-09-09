Lionel Messi no jugará ante Ecuador; Franco Mastantuono utilizará la 10

Héctor Cantú

Argentina ha dado la gran sorpresa en la última jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la Conmebol luego de confirmar que Lionel Messi no jugará un solo minuto ante Ecuador.

Con el boleto ya en la bolsa y la primera posición ganada, Lionel Scaloni ha decidido dejar fuera de la convocatoria al jugador del Inter Miami, quien vivió una noche pletórica en el partido anterior donde Argentina goleó a Venezuela por 3-0.

Messi no será parte del equipo titular y tampoco estará en el banquillo como una opción para Scaloni, quien ha asegurado que todavía no se sabe si ‘La Pulga’ logrará llegar al Mundial próximo.

En su lugar, la camiseta 10 será utilizada por Franco Mastantuono, el nuevo refuerzo del Real Madrid en un acto que podría ser entendido como el pase de estafeta de una Leyenda al que está llamado a ser un referente del futuro inmediato en el equipo albiceleste.

Lionel Messi volverá al Inter Miami que jugará el próximo sábado ante Charlotte FC en un duelo clave para poder recuperar los terrenos perdidos.