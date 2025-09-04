Argentina lista, para derrotar a Venezuela y despedir a Leo Messi

Héctor Cantú

Argentina enfrentará su último partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026 con un ligero dejo de tristeza, pues todo apunta a que este podría ser la última ocasión que la afición vea a Leo Messi defender la camiseta de su país en un partido oficial.

Leo ha sido sincero al asegurar que el objetivo con su selección es llegar al Mundial de 2026 y no más.

Incluso, el pronunciamiento previo al encuentro ante Venezuela del técnico Lionel Scaloni, hacen pensar que este puede ser el ‘último baile’ de La Pulga en un partido oficial en su país.

Argentina llega a la penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial como líder de la clasificación, con el boleto en la mano y con el deseo de lograr su sexto partido consecutivo sin derrota.

“Jugué junto a él, y solo pasarle el balón era especial. Estar en un Mundial con él y verlo levantar el trofeo es algo realmente conmovedor. Con el tiempo, todos valoraremos aún más lo que representó. Mañana será hermoso y emotivo”, detalló el estratega quien se notó visiblemente emocionado.

Sin embargo, Scaloni aseguró que este no será el último partido de Messi en Argentina, aunque no sea de carácter oficial, se le rendirá tributo al jugador más grande de su historia.

“Seguramente no será su último partido en Argentina; nos aseguraremos de que tenga otro si lo desea, porque se lo merece”, agregó.

La prensa argentina ha asegurado que familiares y muchos amigos cercanos de Messi estarán presentes en este partido ante Venezuela que seguramente será una lluvia de emociones.