Publicación: domingo 31 de agosto de 2025

EFE

Rodri lo deja en claro: "no soy Lionel Messi"

El mediocampista español se mostró muy crítico por la derrota del Manchester City

El centrocampista español del Manchester City, Rodrigo Hernández "Rodri", se mostró muy crítico por la actuación del equipo que perdió por segunda jornada seguida, ante el Brighton, en el Amex Stadium.

El Balón de Oro, que jugó de titular con Pep Guardiola por primera vez desde septiembre del 2024, pidió tiempo para recuperar su mejor nivel después de casi un año de baja por lesión.

Así quedó la lista final del Ballon D'Or que ganó Rodri

Así quedó la lista final del Ballon D'Or que ganó Rodri
10. Harry Kane - Bayern Munich - Delantero
9. Toni Kroos - Real Madrid - Mediocampista
8. Lamine Yamal - Barcelona - Delantero
7. Lautaro Martínez - Inter - Delantero
6. Kylian Mbappé - Real Madrid - Delantero
5. Erling Haaland - Manchester City - Delantero
4. Dani Carvajal - Real Madrid - Defensa
3. Jude Bellingham - Real Madrid - Mediocampista
2. Vinícius Jr. - Real Madrid - Delantero
1. Rodri - Manchester City - Mediocampista

"No soy Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane una y otra vez. Esto es un trabajo colectivo. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando se ganaba, necesitaba a todos los compañeros. Es una cuestión de todos", dijo tras el encuentro Rodri que jugó el partido completo.

"Tengo que recuperarme y alcanzar mi mejor nivel. Por volver no vamos a ganar. Esto es un deporte colectivo y espero que tras el parón estemos mucho mejor", añadió el centrocampista español.

Nos falta algo, esa es la realidad. Con los cambios y los nuevos jugadores, es difícil, pero estas no son excusas.  “Aprovechemos el descanso para despejar la mente y volver más fuertes”.

Los números que valieron el Ballon D'Or para Rodri

34 partidos de Premier League
2.938 minutos jugados
8 goles y 9 asistencias
Campeón de la Premier League
8 partidos de Champions League
698 minutos disputados
1 gol y tres asistencias en el torneo continental
4 partidos de FA Cup y 2 partidos de Mundial de Clubes, en total, 50 partidos con 9 goles y 14 asistencias
Campeón de la Eurocopa con la Selección Española, disputó Seis partidos en el torneo y anotó un gol
Recibió el MVP de la Euro

Para Rodri el equipo no está en su mejor nivel. "Esta es nuestra realidad. no estamos al nivel", dijo. "Necesitamos mirarnos a nosotros mismos para recuperar el nivel de antes".

"Algunos de los errores que cometemos son errores de niños, no te concentras ni prestas atención".

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS