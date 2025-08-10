Manchester City perdería tres jugadores antes de debutar en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City estaría en medio de tres negociaciones avanzadas y podría perder tres futbolistas antes de iniciar la temporada en la Premier League, la ofensiva podría sufrir cambios si se confirman las salidas de Jack Grealish, James McAtee y Savinho esta semana.

Mientras el mercado esté abierto, nadie puede garantizar que en el City no haya más movimientos y por el contrario, Pep Guardiola necesita que futbolistas con los que no cuenta o tendrán pocos minutos busquen nuevo equipo, el principal Grealish.

El fichaje más caro en la historia de los ‘Cityzens’ tiene pie y medio en Everton que se lo llevaría en calidad de cedido con opción de compra, sin embargo, no sería el único porque McAtee aceptaría la propuesta de Nottingham Forest y Savinho abriría la puerta a Tottenham.

El nombre de Rodrygo aparecería como opción para cubrir las tres bajas, un futbolista que siempre ha tenido el visto bueno de Guardiola quien buscaría fortalecer la plantilla con el brasileño.