Héctor Cantú

La primera ronda de los playoffs de la MLS 2026 dejó varias sorpresas en los partidos de ida, entre ellas la contundente derrota del Inter Miami, vigente campeón de la competición, ante Columbus Crew.

Las ‘Garzas’ cayeron por 3-0 en un encuentro que complicó sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de conferencia.

Sin embargo, la victoria de Columbus Crew no habría sido posible sin la destacada actuación de Patrick Schulte, quien se convirtió en una auténtica pesadilla para Lionel Messi.

El guardameta intervino en al menos tres ocasiones para ahogar el grito de gol del capitán argentino, quien no pudo hacer valer su condición de máximo goleador de la temporada.

Schulte terminó la fase regular con 65 atajadas, lejos de las cifras de Kristijan Kahlina, portero de Charlotte FC, quien prácticamente duplicó ese registro.

No obstante, ante Inter Miami volvió a demostrar su capacidad bajo los tres postes, respaldada por un promedio de 3.2 atajadas por cada 90 minutos durante la temporada regular.

Ahora, el conjunto de Florida buscará recuperarse en el siguiente enfrentamiento para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar nuevamente el título de la MLS.