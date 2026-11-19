EFE

El Inter Miami aspira a convertirse en el primer equipo que revalida el título de campeón de la MLS desde 2012 en unos 'playoffs' que comienzan el sábado y a los que el conjunto liderado por Lionel Messi llega con muchas más dudas que hace un año.

Los graves problemas defensivos de los que ha sufrido durante toda la temporada y que lo llevaron a recibir 59 tantos en 34 partidos, han opacado la virtud de haber acabado como el equipo más goleador en la fase regular, un registro que además lo relegó al segundo puesto de la Conferencia Este.

El Columbus Crew, séptimo clasificado y donde milita el venezolano Josef Martínez o el español Brais Méndez, será su rival en una primera ronda que se disputa al mejor de tres partidos. El que gane dos encuentros -en el tiempo reglamentario o en penaltis- avanza a la siguiente eliminatoria, ya a partido único.

Pese a su posición en la tabla, el equipo de Ohio llega a la postemporada con sensaciones totalmente opuestas a las del Inter Miami. Protagonizó una impresionante remontada tras ganar ocho de los últimos nueve encuentros de la fase regular y confiará en mantener esa inercia.

A look back before we face Columbus again. ?? pic.twitter.com/DV8vqn0h9l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 19, 2026

Una de esas victorias, precisamente, se produjo por 2-1 ante el Inter Miami en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus el pasado 27 de septiembre. Un mes antes, ambos conjuntos habían empatado 2-2 en el Nu Stadium de Miami.

El nuevo estadio del Inter Miami será el escenario del primer partido de la eliminatoria este sábado, en el que Messi y compañía esperan poner la primera piedra para un título que salvaría un año gris del club.

Eliminado de la Copa de Campeones de la CONCACAF y de la Leagues Cup a las primeras de cambio, la única alegría del equipo de Florida en 2026 fue el triunfo en la Campeones Cup, un trofeo a partido único que lo enfrentó en septiembre al Cruz Azul mexicano, en su condición de vigente campeón de la MLS contra el monarca de la Liga MX.

Pero si revalida la MLS Cup, Inter Miami se convertirá además en el primer club desde Los Angeles Galaxy (2011-2012) en alzar el título dos campañas seguidas.