Lionel Messi es una 'bomba' en postemporada

Héctor Cantú

Lionel Messi está listo para disputar su tercera postemporada en la MLS, donde buscará llevar nuevamente al Inter Miami hasta la final y conquistar su segundo título consecutivo.

El capitán argentino, quien conquistó su segunda Bota de Oro consecutiva, se prepara para disputar su décimo encuentro de playoffs en el futbol estadounidense.

En su primera participación, en 2024, Messi disputó tres partidos, todos ante Atlanta United, equipo que terminó avanzando a la siguiente ronda. El argentino registró un gol y una asistencia durante aquella eliminatoria.

Sin embargo, ‘Leo’ tuvo su revancha un año después, cuando disputó los seis encuentros que llevaron a las ‘Garzas’ al título. El delantero fue determinante en la conquista del campeonato, con seis goles y siete asistencias, participando directamente en el marcador durante todos los partidos de aquella postemporada.

En total, Messi acumula siete goles, ocho asistencias y 37 disparos a puerta en sus nueve encuentros de playoffs con Inter Miami.

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Además, el argentino registró 21 regates exitosos, 15 de ellos en el último tercio de la cancha, una muestra de su capacidad para generar peligro cerca del arco rival.

Ahora, Messi se prepara para afrontar su tercera postemporada con la mira puesta en conquistar nuevamente el campeonato y llevar al Inter Miami a su primer bicampeonato de la MLS.