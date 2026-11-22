Héctor Cantú

Inter Miami, vigente campeón de la MLS, quedó contra las cuerdas luego de sufrir una goleada ante Columbus Crew en el partido de ida de la primera ronda de los playoffs.

La derrota por 3-0 complicó el panorama del equipo de Lionel Messi, quien tampoco tuvo su mejor actuación en el primer encuentro de la eliminatoria.

Patrick Schulte balled out with a clean sheet in Miami. ? The @ColumbusCrew keeper is your SUPERIOR @MichelobULTRA Superior of the Match. https://t.co/WIh1BSaK2Z — Major League Soccer (@MLS) November 22, 2026

Aunque el argentino siempre representa una amenaza para cualquier rival, las estadísticas de la temporada regular reflejan un panorama donde la remontada toma tintes de auténtica hazaña.

Para revertir la eliminatoria y avanzar a las semifinales de conferencia, Inter Miami necesita ganar por una diferencia de al menos tres goles en el partido de vuelta, un resultado que solamente consiguió en dos ocasiones durante la fase regular.

La primera fue ante D.C. United, al que derrotó por 4-0, mientras que la segunda llegó frente a CF Montréal, en una contundente victoria por 7-1.

¡Llegó el segundo de @ColumbusCrew! ? Taha Habroune amplía la ventaja de los visitantes tras una muy buena asistencia de Brais Méndez. https://t.co/IBU0dFE8ak — MLS Español (@MLSes) November 22, 2026

En las otras 10 victorias conseguidas en la fase regular en las que marcó tres o más goles, el conjunto de Florida también recibió anotaciones, por lo que el margen conseguido no le llevaría a lograr una remontada de esta magnitud.

A pesar de ello, el Inter Miami se aferra a la capacidad de reacción que mostró durante la temporada en la que consiguió darle la vuelta al marcador en diferentes ocasiones.

Snuck in behind and slotted it home ? That’s a brace for Gonzalo Tapia ? https://t.co/zZW1S8xiGY — The Crew (@ColumbusCrew) November 22, 2026

Las ‘Garzas’ lograron remontar ante Orlando City, en la segunda jornada, y contra Philadelphia Union en la fecha 15. En ambos cotejos el equipo rosado estuvo abajo solo por dos goles.

Ahora, Messi y sus compañeros tendrán que lograr una auténtica hazaña en la búsqueda de esa goleada que le permita seguir defendiendo de pie el título que hasta ahora, está en sus manos.