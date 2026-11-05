Solo un milagro le quitará la Bota de Oro a Lionel Messi

Héctor Cantú

La Bota de Oro está prácticamente en el bolsillo de Lionel Messi, a falta de una jornada para que concluya la temporada regular de la MLS.

El capitán del Inter Miami aventaja por cuatro goles a Petar Musa (FC Dallas), su más cercano perseguidor, quien viene de marcar su primer triplete de la temporada y necesitaría cinco tantos en la última jornada para quedarse con el título de goleo en solitario.

Sin embargo, ningún futbolista ha conseguido marcar cinco goles en un mismo partido durante la presente campaña. El que más se acercó fue el propio Messi, quien firmó cuatro anotaciones ante CF Montréal el pasado 29 de agosto.

De conquistar nuevamente la Bota de Oro, el argentino se convertiría en el primer futbolista en conseguir el título de goleo de la MLS en dos temporadas consecutivas, una marca que reforzaría su legado en el futbol estadounidense.

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Además, a falta de 90 minutos para concluir la temporada regular, Messi se ha colocado como el tercer máximo goleador en una sola campaña de la MLS, únicamente por detrás de Carlos Vela (34 goles) y Josef Martínez (31).