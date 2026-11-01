Comienza la era post Messi; esta es la convocatoria de Argentina para la Fecha FIFA

Héctor Cantú

Argentina dio a conocer su primera convocatoria tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El técnico Lionel Scaloni convocó a 28 futbolistas para disputar los partidos amistosos de la próxima Fecha FIFA, en los que la ‘Albiceleste’ se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.

Solo dos jugadores del torneo local fueron incluidos en la lista: Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel, ambos de River Plate. A ellos se suman José Manuel López y Agustín Giay, futbolistas del Palmeiras de Brasil. El resto de los convocados milita en Europa.

Entre los nombres más destacados aparecen Nico Paz, del Como; Julián Álvarez, del Atlético de Madrid; Franco Mastantuono, de la Fiorentina, y Gianluca Prestianni, del Benfica.

Argentina enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre y a Costa Rica el 17 del mismo mes, ambos encuentros en territorio argentino.

Estos serán los primeros compromisos de la ‘Albiceleste’ desde la despedida de Lionel Messi, quien puso fin a su trayectoria con la selección el pasado 6 de octubre, en la victoria 3-0 sobre Benín.