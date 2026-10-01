Los compañeros que marcaron la era de Lionel Messi con Argentina

Héctor Cantú

Lionel Messi tiene las maletas hechas. En ellas, un cúmulo de recuerdos se arremolina de cara al partido de la Selección Argentina en el que Leo dirá adiós y recibirá el cariño de su gente.

Serán un total de 208 partidos los que Lionel Messi habrá disputado con la ‘Albiceleste’, una historia en la que pasó de ser un prodigio a convertirse en leyenda con el conjunto sudamericano.

Pero la grandeza de Leo no podría contarse sin la ayuda de grandes socios que embonaron como piezas clave a su lado sobre el terreno de juego.

Javier Mascherano

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El mediocampista fue uno de los grandes compañeros de Leo, con quien compartió 111 partidos en la Selección Argentina, sin contar las tantas aventuras en las que coincidieron con el Barcelona.

‘Masche’ disputó cuatro Copas del Mundo al lado de Messi y llegó a una final que Argentina terminó perdiendo ante Alemania.

Fueron un total de 12 años los que ambos futbolistas compartieron en la Selección absoluta de Argentina.

Nicolás Otamendi

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Otro de los grandes compañeros de Lionel Messi es Nicolás Otamendi, con quien ha compartido 106 partidos en total.

Desde aquel partido ante Ecuador rumbo al Mundial 2009 hasta la gran final de la Copa del Mundo 2026, en la que cayeron ante España, Otamendi fue uno de los grandes escuderos de Lionel Messi. Además, ambos se combinaron para conseguir dos goles.

Sergio Agüero

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La lista VIP no podría estar completa sin la presencia de Sergio Agüero, uno de los jugadores que acompañaron a Leo desde las selecciones inferiores.

El ‘Kun’ coincidió con Messi en 81 partidos y juntos fueron pólvora pura. Entre ambos colaboraron en 17 goles (ocho de Messi y nueve de Agüero) hasta aquel último partido de cuartos de final de la Copa América.

Por los problemas de salud de Agüero, la historia no pudo continuar, pero los momentos que ambos disfrutaron juntos quedarán para siempre.

Rodrigo de Paul

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Entre los últimos grandes ‘escuderos’ que tuvo Messi aparece Rodrigo de Paul, quien seguramente será parte del equipo titular ante Benín en el partido del adiós.

Al lado de De Paul, Messi disputó cinco finales, dos de ellas de Copa del Mundo (2022 y 2026). El mediocampista estuvo al lado de Leo tanto en uno de los momentos cumbre de su carrera como en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la ‘Pulga’.

Ángel Di María

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No hay jugador argentino que haya participado en más partidos al lado de Lionel Messi que Ángel Di María.

Son un total de 113 encuentros y más de 6,900 minutos jugados juntos, en los que promediaron 2.22 puntos por partido.

Esta dupla se combinó para conseguir 13 goles, tres en Copas del Mundo y dos en Copa América, además de haber coincidido sobre el terreno de juego en seis finales con la Selección Argentina.

Messi deja una huella imborrable en la historia de Argentina, engrandecida también por las colaboraciones con algunos de sus grandes amigos y socios sobre el terreno de juego.