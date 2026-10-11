Petar Musa, el hombre récord que persigue a Lionel Messi

Héctor Cantú

La jornada 29 en la Major League Soccer ha dejado emociones al pormayor con una actuación espectacular de los dos máximos goleadores de la temporada.

A pesar de la derrota ante Charlotte FC por 3-2, el FC Dallas ha honrado a su goleador Petar Musa, quien se mantiene en la pelea palmo a palmo con Lionel Messi por la Bota de Oro en la temporada 2026.

Musa ha llegado a 19 goles en la temporada y se ha convertido en el máximo goleador histórico del equipo texano en una sola temporada.

Pero Lionel Messi no se quiso quedar atrás y volvió a tomar distancia en la pelea por el liderato de goleo con el doblete logrado ante DC United en la goleada de 4-0.

Messi llegó así a 23 tantos en el presente torneo y se enfila para ser bicampeón consecutivo de goleo en el futbol de los Estados Unidos.

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Además, Leo, de mantener los promedios de gol y asistencia que acumula hasta el momento, se perfila para lograr su mejor temporada desde que llegó al futbol estadounidense.