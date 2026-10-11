No hay techo para Lionel Messi; apunta a su mejor campaña con Inter Miami

Héctor Cantú

Lionel Messi atraviesa uno de sus mejores momentos con Inter Miami y apunta a firmar su temporada más productiva desde que llegó a la MLS en 2023.

El argentino está cerca de superar sus mejores registros individuales. La temporada pasada, en la que consiguió 29 goles, acumulaba 21 anotaciones y nueve asistencias a estas alturas del campeonato.

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Tras marcar un doblete en la goleada ante DC United, Messi llegó a 23 goles y 12 asistencias, cifras que lo encaminan a superar sus registros anteriores.

Además, el delantero acumula 10 partidos consecutivos participando en al menos un gol, con un saldo de 11 anotaciones y cinco asistencias, su mejor racha de este tipo desde que llegó a las ‘Garzas’.

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A Messi y al Inter Miami todavía les quedan seis partidos por disputar: tres como locales ante New York City FC, FC Cincinnati y Charlotte FC, además de tres visitas a Atlanta United, New York Red Bulls y New England Revolution.

El argentino ya sabe lo que es marcarles a estos últimos tres rivales, ante los que acumula cuatro, cinco y siete goles, respectivamente.