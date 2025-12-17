Luis Suárez tiene una espina que sacarse con el Inter Miami

Héctor Cantú

Las alarmas se han apagado en el Inter Miami ante la posibilidad de que Luis Suárez, uno de los referentes al interior del vestuario, tomara la decisión de quedarse con el equipo de la Florida.

Con la salida de Jordi Alba y Sergio Busquets, dos de los estandartes del equipo rosado en la temporada 2025 que culminó con el título, la posibilidad de que Luis Suárez tomara la decisión de no seguir en la MLS, era latente.

Pero la gira por la India al lado de Leo Messi, su fiel amigo y de Rodrigo de Paul, otro de los jugadores referentes del Inter Miami le habría llevado a repensar la decisión y con ello, aceptar quedarse en el futbol de los Estados Unidos.

Y es que Luis Suárez tiene un reto por delante, pues la temporada 2025 no fue la mejor, ni en lo personal ni en lo colectivo.

Los problemas dentro del a cancha que lo llevaron a ser suspendido por varios encuentros dejaron su imagen deteriorada. Esa que está muy alejada del tipo paternal que suele ser dentro del vestidor con las nuevas generaciones.

Aunado a ello, 'Lucho' quiere sacarse la espina de recuperar su olfato goleador. Ese quie lo llevó a marcar 25 tantos en la primera temporada y que lo dejó solo con 17 en este segundo periplo.

De a poco, el charrúa fue perdiendo protagonismo en el Inter Miami que ahora posee delanteros jóvenes que han dado en la tecla. Pero Suárez es un tipo confiable a la hora de entrar como recambio y su deseo es mantener viva esa faceta que tantas glorias le ha dado en su carrera profesional

La temporada 2026 marcará un récord histórico para Suárez, quien de ver actividad en 10 partidos al lado de Messi se convertirá en el jugador que más ocasiones ha compartido cancha con La Pulga.

Pero, ante todo, Suárez quiere volver a ser el gran socio de Messi dupla que solo consiguió 9 goles en conjunto en la temporada, 5 menos que los alcanzados en su primera etapa juntos con el cuadro de la Florida.