El agredido por Luis Suárez rompe el silencio tras el incidente en la Leagues Cup

Héctor Cantú

La renovación del contrato de Luis Suárez con el Inter Miami pende de un hilo y por ende, la posibilidad de que continúe su carrera profesional, ante un inminente retiro.

La agresión de Luis Suárez sobre Gene Ramírez, a quien le escupió una vez finalizado el partido por el título de la Leagues Cup, podría -y debería- acarrearle una sanción severa al Pistolero.

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que ‘Lucho’ escupió a Gene quien se tomó con cierto humor el tenso momento en la Leagues Cup.

“La verdad esperaba la mordida de Luis Suárez”, aseguró Ramírez cuando fue cuestionado sobre el incidente, del cual se negó a dar más detalles.

Mientras las voces se siguen pronunciando al respecto y las críticas de la afición y la prensa mundial apuntan a Suárez, la Major League Soccer analiza el tipo de sanción que podría serle impuesta al jugador uruguayo.

Spitting is a vile, despicable, and disrespectful act. I’d rather you punch me in the face…which I know some would love to do. pic.twitter.com/GjAPi5R583 — Alexi Lalas (@AlexiLalas) September 1, 2025

Y es que la Leagues Cup, a pesar de contar con la presencia de equipos de la MLS, está organizado en conjunto con la Liga MX, por lo que la sanción podría no proceder, a reserva de que el Comisionado, Don Garber, pudiera considerar que se ha lastimado la imagen de la liga de los Estados Unidos.

Este no es el primer incidente de Suárez en un partido profesional. Se recuerdan dos eventos de mordiscos, siendo el más mediático y recordado aquel que le propinó a Giorgio Chiellini en pleno Mundial de Brasil 2014 y que le costó una severa suspensión de cuatro largos meses.

Hasta el momento, ni el Inter Miami ni el propio jugador señalado se han pronunciado al respecto luego de los graves incidentes que dejan muy mal parado a ‘Lucho’ y al equipo de la Florida.