Del golazo del 'Chucky' Lozano al gol 'robado' de Luis Suárez

Héctor Cantú

La MLS vivió uno de los fines de semana más importantes de la temporada en la semana 28 de la temporada 2025.

La liga de los Estados Unidos atestiguó el inicio de una nueva era con el debut oficial de Son Heung-Min con Los Angeles FC, equipo que ha dado un golpe sobre la mesa al hacer uno de los fichajes más importantes de los últimos años.

También se vivió dentro de este marco, una de las mejores anotacinoes que se recuerden de Hirving ‘Chucky’ Lozano desde que llegó a los Estados Unidos luego de iniciar el camino para la victoria de San Diego, que se mantiene como uno de los equipos más regulares del torneo.

Y también hubo momentos agridulces como la derrota del Inter Miami por goleada en un partido donde destacó la ausencia de Lionel Messi y el gol de media cancha que Pedro Gallese le ‘robó’ a Luis Suárez en la que pudo haberse convertido en una de las faenas más destacadas de su brillante carrera goleadora.

La semana 29 volverá con grandes enfrentamientos, por lo pronto, disfrutemos de los cuatro mejores momentos que dejó la fecha que recientemente terminó.