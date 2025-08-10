Seattle Sounders 'desenmascaró' a L.A. Galaxy

Redacción FOX Deportes

Seattle Sounders demostró que lo sucedido con L.A. Galaxy en la Leagues Cup fue un espejismo, al vapulearlos con un contundente 4-0 en el Dignity Health Sports Park, reafirmando su dominio en la MLS.

Desde el arranque, el equipo local mostró superioridad, controlando el balón y generando oportunidades claras de gol.

El marcador se abrió temprano con un disparo certero de Raúl Ruidíaz al minuto 12, que desató la euforia en las gradas. Más tarde, Jordan Morris amplió la ventaja antes del descanso, dejando a Galaxy con una tarea complicada para la segunda mitad.

En la segunda parte, Seattle no bajó el ritmo y siguió imponiendo condiciones. Nicolás Lodeiro y Obed Vargas sellaron la goleada con dos tantos que sentenciaron el partido y demostraron la efectividad colectiva del Sounders.

Los Angeles Galaxy, por su parte, no logró encontrar respuestas ni armas para contrarrestar el poderío local, sumando una derrota que los aleja de los puestos de clasificación en la Conferencia Oeste. Seattle, en cambio, consolida su camino hacia los playoffs con un triunfo contundente y sin discusión.