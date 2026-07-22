Luis Suárez se lleva el premio al mejor jugador de la semana

Héctor Cantú

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, fue reconocido como el futbolista más determinante en la reanudación de la temporada 2026 de la MLS.

Ante la ausencia de Lionel Messi, ‘Lucho’ se echó el equipo al hombro y terminó llevándolo a conseguir una valiosa victoria en el duelo ante Chicago Fire, el cual estuvo enmarcado por el debut del goleador Robert Lewandowski.

GOOOL! That striker connection. 😮‍💨🧬 pic.twitter.com/1xnVtgfQCm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2026

Suárez marcó los primeros dos goles para la causa de las Garzas y elaboró la jugada que terminó en el tercer y definitivo tanto para que el Inter Miami lograra la victoria ante el Fire.

Con su doblete, Luis llegó a ocho tantos en la presente campaña, anotaciones que le valieron el premio al mejor jugador de la jornada por primera vez en la temporada.

El mensaje de Lucho de cara a lo que se viene. 🗣️💪 pic.twitter.com/J1PCx3d4hI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2026

‘El Pistolero’ llegó así a 50 goles desde su llegada a la MLS, liga donde ya jugó 100 partidos con el equipo de la Florida.