Luis Suárez se roba el show de Robert Lewandowski y amarga su debut

Héctor Cantú

El Inter Miami ha reanudado la temporada 2026 de la MLS con el pie derecho luego de derrotar a Chicago Fire por 3-2.

Las Garzas han sumado tres puntos que les acercan al segundo puesto de su conferencia justo en el partido que estuvo enmarcado por el debut de Robert Lewandowski en la MLS.

Just how everyone predicted! pic.twitter.com/tzmsY9ERnm — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026

No fue un partido sencillo para el equipo rosado que reponerse de dos errores que terminaron jugando en contra suya durante el juego.

El primer tanto llegó gracias a un autogol del arquero Rocco Rios Novo, quien falló en su intento de despejar la pelota, haciendo que el balón terminara en el fondo de las redes.

Luis Suarez converts from the spot to level it. 🇺🇾



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Pero el Inter Miami logró venir de atrás gracias a la labor de Luis Suárez, quien se despachó con un doblete para emparejar el partido y darle una ventaja temporal a su equipo.

El primer gol llegó desde el manchón penal; el segundo con un disparo de larga distancia que obligó a Chicago a intentar recuperar el terreno perdido.

En un nuevo error en la salida, los visitantes, ya sin Lewandowski en el campo, quien fue sustituido al minuto 60, empataron temporalmente el partido con el tanto de Dithejane, quien incluso tuvo dos opciones más en sus botines para cambiar la historia.

20-YEAR-OLD PRESTON PLAMBECK MIGHT'VE JUST WON IT FOR MIAMI



The hometown kid's first-ever goal in MLS. 😱 pic.twitter.com/uv3J69W0oE — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

Pero el empuje de Luis Suárez llevó a buen puerto al equipo de casa. Él, convertido en capitán ante la ausencia de Lionel Messi, inició una jugada que él mismo intentó culminar. El arquero Brady detuvo el envío, pero la pelota quedó lista para que Preston Plambeck la enviara al fondo de las redes para poner cifras definitivas al encuentro.

Con su doblete, Luis Suárez llegó a ocho goles en la temporada, mientras que el Inter Miami consiguió su décima victoria de la campaña y se mantiene en la pelea por revalidar el título conquistado en 2025.