Luis Muriel, el colombiano que se llevó el premio al mejor jugador de la semana

Héctor Cantú

Luis Muriel, delantero colombiano del Orlando City, fue elegido este lunes como mejor jugador de la jornada 28 de la MLS.



Muriel firmó un doblete este domingo en la goleada por 4-1 de Orlando City al Inter Miami, que no tuvo por lesión a su capitán Lionel Messi.

El argentino Martín Ojeda y Marco Pašalić marcaron también para el conjunto que dirige el colombiano Óscar Pareja. El Orlando City ya había derrotado por 0-3 al Inter Miami el pasado mayo.

Esta derrota deja al Inter Miami como sexto de la Conferencia Este con 42 puntos en 23 encuentros. El Philadelphia Union es el líder de esa conferencia con 51 puntos en 26 partidos.



Por su parte, el Orlando City adelantó al Inter Miami y ahora es cuarto del Este con 44 puntos en 26 encuentros.