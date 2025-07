Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas 'rescatan' a Pumas en Orlando

Los Pumas de la Liga MX sumaron dos unidades en su presentación en la Leagues Cup, luego de haber ganado el duelo ante Orlando City en la ronda de penales (4-3) tras un empate a un gol en el tiempo regular.

El equipo universitario coqueteó con la victoria en los últimos instantes del partido, sin embargo, el gol conseguido por los Pumas fue anulado con la ayuda del VAR luego de decretar un fuera de lugar.

El tránsito del partido no fue sencillo para el equipo de la Liga MX que tuvo que remar contracorriente luego de sufrir un gol de vestidor apenas a los cinco minutos.

Orlando se puso adelante en el tanteador gracias a un remate de cabeza de Rodrigo Schlegel que terminó en el fondo de las redes a pesar de la estirada de Keylor Navas.

De esta manera, el tiempo de imbatibilidad del arquero tico, recién desembarcado en el club mexicano, quedó registrado en 95 minutos en apenas su segundo partido como titular con los Pumas.

En el complemento, el equipo de la capital mexicana se reorganizó y mostró mucho más músculo del equipo de la MLS que le permitió encontrar el gol del empate.

CARRASQUILLA BURIES IT FOR THE WIN 🎯@PumasMX comes away with 2 points in their first game of the 2025 Leagues Cup 👏 pic.twitter.com/yDOmva9N0J