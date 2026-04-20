Lionel Messi vuelve a dejar su marca; es el jugador de la semana

Héctor Cantú

Lionel Messi ha vuelto a dejar su marca en el futbol de los Estados Unidos durante la semana 8 de la temporada 2026.

‘La Pulga’ ha tenido incidencia directa en los tres goles que le dieron la victoria al equipo de Las Garzas. Marcó el primero y el tercero y ene el segundo tanto, la jugada pasó por sus pies.

Messi ha conseguido así, ser considerado el jugador más importante de la semana luego de haber marcado su doblete número 25 con la camiseta rosada.

Con el par de goles, Messi ha contribuido con 91 goles para la causa del equipo de la Florida y está a dos goles de poder romper la marca de Luciano Acosta.

Esta es la ocasión 14 en la que el capitán del Inter Miami es considerado el jugador de la semana desde que desembarcó en el futbol de los Estados Unidos.