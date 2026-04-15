¿El primer paso para volver a Barcelona? Lionel Messi compra al UE Cornellà

Redacción FOX Deportes

Lionel Messi ha dicho en repetidas ocasiones que tras su retiro del futbol profesional le gustaría volver a Barcelona y todo indica que el plan comienza a tomar forma.

El argentino adquirió al Unió Esportiva Cornellà, equipo que disputa la Tercera Federación de España (quinta división), así lo anunció el propio club:

“El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya”.

El equipo fue fundado en 1951 y aunque nunca ha superado la Tercera División, cuenta con una de las academias más destacadas de la región y ha desarrollado jugadores de primer nivel, como David Raya; Jordi Alba, Keita Balde, Gerard Martín, entre otros.

El club reconoció que tener a Messi como propietario del club impulsará “su crecimiento deportivo e institucional”.