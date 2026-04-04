El show de Lionel Messi que vuelve a 'romper' la MLS

Héctor Cantú

Lionel Messi ha vuelto a dejar su huella imborrable en la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami.

Leo, volvió a hacerse presente y continúa con su cuenta regresiva rumbo a los mil goles, luego de haber marcado el primer tanto del Inter Miami en su nueva casa.

Our first at Nu Stadium. And it had to be him! LEO MESSI 💫 pic.twitter.com/KeOopAYrUm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2026

Por extraño que parezca, Messi marcó de cabeza para empatar, de manera temporal, el partido 1-1 ante Austin FC.

Coon la anotación, La Pulga llegó a 31 goles de cabeza en su carrera y marcó por quinta ocasión por esta vía desde que llegó a la MLS.

La última vez que Messi había marcado de cabeza fue en la temporada pasada, en el partido de cuartos de final ante Cincinnati FC al minuto 19.

10’ | El primero en casa es del 10! 🤩🏟️#MIAvATX [1-1] pic.twitter.com/2EWLOcQsxC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2026

Messi, mantiene su promedio de gol por partido jugado en la presente temporada con el Inter Miami. Su siguiente cita será ante NY Red Bull la próxima semana.