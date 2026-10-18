Lionel Messi se gradúa como el mejor asistidor en la historia de la MLS

Héctor Cantú

No hay semana en la que Lionel Messi no deje su huella en la historia de la Major League Soccer.

Después de una destacada actuación en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United, el capitán argentino alcanzó una nueva marca histórica en el futbol estadounidense.

Messi asistió a Germán Berterame para abrir el marcador ante el conjunto de Atlanta, un pase con el que llegó a 15 asistencias en la temporada, según los registros oficiales de la MLS.

CABEZAZO DE BERTE Y ADENTRO ?️☄️ https://t.co/Y9LSw1ni7y — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2026

De esta manera, el argentino se convirtió en el primer futbolista en alcanzar al menos 15 asistencias durante tres temporadas consecutivas.

En 2025 registró 19 pases de gol, mientras que en 2024 consiguió 16, tres menos que en la campaña anterior.

¡GOOLAZO de Leo Messi! Arranca desde la mitad de la cancha, combina con Berterame y saca a relucir toda su genialidad para marcar a favor de @InterMiamiCF. https://t.co/7CEzGPsaFx — MLS Español (@MLSes) October 18, 2026

Messi todavía tiene la oportunidad de superar sus mejores registros individuales. En 2025 participó directamente en 48 anotaciones, producto de 29 goles y 19 asistencias.

Al Inter Miami todavía le quedan cuatro partidos por disputar en la temporada regular de la MLS, mientras que el capitán argentino acumula 25 goles y 15 asistencias en la presente campaña.