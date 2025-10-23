Lionel Messi renueva con el Inter Miami y se desata la fiesta rosada

Héctor Cantú

El Inter Miami ha anunciado con bombo y platillo una de las noticias más esperadas de los últimos años: la renovación de Lionel Messi como jugador del equipo de la Florida.

A un día de que arranque el inicio de la postemporada para Leo y compañía, el club ha dado un golpe sobre la mesa al asegurar que Leo estrá no una, sino tres temporadas más con el equipo de Las Garzas.

El anuncio, hecho a través de un comunicado, fue acompañado con un video publicado en sus redes sociales donde Leo firma unos papeles dentro del Miami Freedom Park, el estadio que será la nueva casa del Inter Miami y que terminaría de construirse en 2026.

Aunque meses atrás Leo había dejado en duda su continuidad, el trabajo de los inversionistas del Inter Miami y el cariño de la afición, llevaron a Leo a ampliar su vida dentro del club.

"Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", dijo el capitán argentino.

Lionel Messi recientemente se convirtió en la Bota de Oro de la temporada 2025 que ha entrado en su fase de eliminación directa y es uno de los grandes favoritos para quedarse con el premio al Jugadr Más Valioso de la temporada.

Inter Miami se verá las caras con Nashville SC en la primera ronda de eliminación de la postemporada.